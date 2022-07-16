Про це розповіла кореспондентка 24 каналу Анна Черненко. Вона каже, що українські військові просуваються до кордону на півночі Харківщини.

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Росіяни замінували два села на Харківщині

За її словами, майже щодня росіяни намагаються там штурмувати, але їм це не вдається. Наші військові міцно стоять на позиціях.

Кореспондентка каже, що окупанти обстрілюють північ Харківщини з усього озброєння.

Місцева влада повідомила, що росіяни дистанційно замінували кілька сіл та їх околиць на Харківщині. Йдеться про Слатине і Руська Лозова. Місцевих просять бути обережними та з модливості не виходити з дому,

– розповіла Черненко.

Окупанти можуть обстрілювати ТЦ у Харкові

Вона повідомила, що начальник спецпідрозділу "Кракен" попередив, що окупанти у найближчі дні можуть вгатити по торгових центрах чи великих магазинах Харкова.

Тому місцевих просять утриматися від відвідування таких громадських місць та не ігнорували сигнали повітряної тривоги.

Анна Черненко про ситуацію на Харківщині: відео



До слова, вночі 16 липня окупанти знову обстріляли Харківщину, цього разу постраждав Чугуїв. Внаслідок ракетного удару загинули троє людей, які спали у своїх домівках.