Оккупанты до сих пор блокируют Харьков, продолжается бой за село Александровка, – Минобороны

Сводка Минобороны сообщает, что на Слобожанском направлении россияне до сих пор блокируют Харьков. Также основные силы оккупантов сконцентрированы на городе Изюм.

Минобороны сообщает, что российские боевики продолжают блокировать город Харьков. Ведутся разведывательные работы со стороны оккупантов, чтобы выявить слабые места в оборонных позициях Вооруженных Сил Украины.

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По данным Минобороны, основные силы противника концентрируются на направлении города Изюм. Обстрелы продолжаются и на Донецком направлении – оккупанты обстреливают населенные пункты и украинских военных. Также ведутся штурмовые действия на большинстве направлений со стороны врага.

Никакие действия оккупантов не были успешными – россияне осуществляют перегруппировку для дальнейших наступательных действий.

Минобороны сообщает, что на Южнобужском направлении ведутся бои за село Александровка, расположенное на границе Херсонской и Николаевской областей.

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