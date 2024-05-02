Оккупанты должны потерять возможность давить и получать что-то для себя, – Зеленский

Президент Украины вечером 2 мая традиционно обнародовал обращение к украинцам. Владимир Зеленский рассказал детали относительно Саммита мира.

Гарант также рассказал об итогах этого дня. В частности, он выделил детали о проведенной Ставке.

Смотрите также Большая проблема, – Евлаш назвал, какие вражеские воздушные цели труднее всего сбивать

Что известно о проведенной Ставке

Зеленский отметил, что среди основных вопросов – ситуация на фронте. Он рассказал, что был доклад Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Покровское направление – максимум внимания. Другие направления в Донецкой области. Южные направления. Харьковщина. Также сегодня Головком доложил в целом по защите границы с Россией и соответствующих наших общин в нескольких областях. Мы видим риски. Мы будем уничтожать оккупанта при любых условиях,

– подчеркнул Зеленский.

Также президент отметил, что отдельно и очень подробно сегодня говорили на Ставке по строительству фортификаций. Кроме этого, были доклады и правительства – Премьер-министра Дениса Шмыгаля, и Офиса – в рамках ответственности регионального направления Алексея Кулебы, и от председателя Государственной службы специального транспорта Александра Яковца. Президент поблагодарил всех, кто на местах строит фортификации, работает так эффективно, как нужно. "Придерживаемся графиков", – отметил он.

Кроме этого, он отметил, что поднимался вопрос защиты нашей энергетики – конкретных объектов от конкретных угроз. По его словам, сейчас нужно совместить 2 процесса: защита энергетики от ударов в это время и обеспечение наших людей электричеством, а также уже пора начинать подготовку и к следующему отопительному сезону.

"Задача очевидна: должны сделать максимум для защиты жизни, и каждый аспект этой работы – от ПВО и РЭБ на объектах до необходимых строек и поставки – все это персональная ответственность каждого, кто вовлечен в работу. От правительства и Воздушных сил до энергокомпаний и местных служб. Спасибо всем, кто относится к своей работе действительно добросовестно", – подчеркнул президент.

Также гарант рассказал, что по итогам разговора на Ставке он поручил Премьер-министру, министру обороны, министру иностранных дел, Главкому, каждому на их уровне, работать с партнерами, чтобы ускорить поставки оружия – реализацию пакетов и договоренностей. Он подчеркнул, что оперативность важна.

Содержание пакетов есть, я (Зеленский – 24 Канал) на сегодня не вижу проблем с этим. Я благодарю Конгресс Соединенных Штатов за решение, но скорость поставки и реализация решений – это то, с чем также не должно быть никаких проблем. Ожидаем оружие в Украине – для наших воинов,

– подчеркнул он.

Лидер государства заявил, что продолжается сегодня и подготовительная активность. В частности, совещания по тем результатам, которых ожидаем от ближайших месяцев и вообще года.

Зеленский рассказал детали о предстоящем Саммите мира

"НАТО – перспективы на год и конкретно – наши вполне справедливые ожидания от саммита в Вашингтоне. Евросоюз – подготовка к фактическому открытию переговоров о вступлении, которого ожидаем в июне, и дальнейшая работа с ЕС. И, конечно, Саммит мира – глобальный саммит", – поделился украинский лидер.

По словам гаранта, уже есть конкретное распределение по чиновникам и другим представителям Украины, которые будут работать на тех географических направлениях, откуда еще надо привлечь лидеров.

Владимир Зеленский отметил, что на днях вместе со Швейцарией завершили направление приглашений на Саммит. В частности, украинский лидер заявил, что конкретные даты Саммита – 15 и 16 июня.

По его словам, это будет первый этап – "фактически первый реальный шанс начать восстановление справедливого мира".

Мы все должны понимать, что только глобальная сила способна принудить Россию к миру, и именно поэтому работаем, чтобы привлечь как можно больше участников к Саммиту в Швейцарии и соответствующей коммуникации. Должны также понимать и то, что Путин попытается и различными манипуляциями, и силой ударов своих террористов – попытается сорвать эту работу, наши усилия, попытается ослабить украинские позиции. Все наши позиции – и на поле боя, и в дипломатии, и в информационной сфере – должны быть сейчас одинаково сильными. Чтобы нам давить и приближать наши результаты, оккупанты должны потерять возможность давить и получать что-то для себя. Поэтому наша сила, наши возможности, наше оружие, единство с партнерами – все это должно работать вместе. И будет работать,

– подчеркнул президент Украины.

Украинский лидер поблагодарил всех, кто с Украиной, кто воюет и работает ради нашего государства и людей. Также он выразил благодарность всем, кто восстанавливает нормальную жизнь после российских ударов и кто приближает реальную ответственность России за эту войну – войну, в которой, как отметил Зеленский, мы обязательно защитим свою независимость.