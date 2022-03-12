Оккупанты должны видеть, что они чужие, – Зеленский о масштабных митингах в Мелитополе
Владимир Зеленский отреагировал на масштабные митинги в Мелитополе против оккупантов. Он поблагодарил каждого жителя города за такое сопротивление.
На площадь вышли более 2 тысяч человек. Зеленский спросил кремлевскую верхушку, если столько людей протестуют в Мелитополе против оккупации, сколько россиян должно выйти против войны.
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Мэра Мелитополя нужно немедленно освободить из плена
Президент напомнил, что 11 марта оккупанты захватили в плен мэра Мелитополя Ивана Федорова. Общество требует его немедленного освобождения.
Оккупанты должны видеть, что они чужие на нашей земле и никогда не будут приняты,
– подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что о похищении мэра говорил с международными партнерами. Украина обращается к лидерам всех стран, которые разговаривают с Москвой. В частности, с Францией и Германией.
"Требование простое – немедленно освободить его из плена", – подытожил Зеленский.
Мировые лидеры должны показать, как они могут повлиять на ситуацию.
Смотрите видеообращение Зеленского: