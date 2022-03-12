На площу вийшли понад 2 тисячі людей. Зеленський запитав кремлівську верхівку, якщо стільки людей протестують у Мелітополі проти окупації, то скільки росіян має вийти проти війни.

До теми У Мелітополі понад 2 тисячі містян вийшли на мітинг проти окупантів, які вкрали мера

Мера Мелітополя треба негайно звільнити з полону

Президент нагадав, що 11 березня окупанти захопили в полон мера Мелітополя Івана Федорова. Громада вимагає його негайного звільнення.

Окупанти повинні бачити, що вони чужі на нашій землі і ніколи не будуть прийняті,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що про викрадення мера говорив з міжнародними партнерами. Україна звертається до лідерів всіх країн, які говорять з Москвою. Зокрема, з Францією, Німеччиною.

"Вимога проста – негайно звільнити його з полону", – підсумував Зеленський.

Світові лідери повинні показати, як вони можуть вплинути на ситуацію.

Дивіться відеозвернення Зеленського: