Оккупанты на Донбассе подтянули "Грады" к линии разграничения

Оккупанты размести 6 "Градов" лишь в 10 километрах от линии разграничения, нарушив договоренности. Согласно правилам, этот вид вооружения позволяют размещать не ближе, чем за 35 километров.

Вражескую технику зафиксировал мини-беспилотник миссии ООС в районе населенного пункта Нижняя Крынка.

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Известно, что в этой зоне дислоцируется так называемый первый армейский корпус вооруженных формирований России.

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В районе Степовое удалось зафиксировать размещение двух траншеекопателей: МДК-3 и ТМК-2. Это свидетельствует об инженерном оборудовании позиций в непосредственной близости от линии разграничения.

В то же время оккупанты продолжали препятствовать работе патрулей СММ ОБСЕ на оккупированных территориях. Так, на блокпосту возле Старомихайловки враг задержал патруль СММ на 20 минут, сославшись якобы на соображения безопасности.

Не обошлось и без блокирования сигнала беспилотника со стороны пророссийских боевиков. Члены наблюдательной миссии пожаловались, что оккупанты применили против беспилотника средства радиоэлектронной борьбы. Произошло это в районе населенного пункта Гольмовский.

Вследствие этих препятствий, СММ ОБСЕ не удалось выявить и установить истинное количество вооружения и боевой техники вооруженных формирований России, которые находятся вне определенных районов и линий отвода,

– говорится в сообщении.

Поэтому данные, приведенные в отчете, не отражают истинных масштабов развертывания боевой техники оккупантов на захваченных ими территориях.

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