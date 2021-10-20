Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного

20 октября 2021 , 08:33
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Источник:

ООС

Российские оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие вражеских атак утром 20 октября один защитник Украины получил ранение.

С начала текущих суток боевики 1 раз открывали огонь по позициям ВСУ вблизи Березового. Противники вели обстрел из стрелкового оружия.

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Оккупанты ранили украинского воина

В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военному предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное,
– сообщили наши военные.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", – добавили в штабе ООС.

Ситуация на Донбассе: что известно

  • В течение суток, 19 октября, оккупанты 8 раз нарушили перемирие, применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.
  • Боевики обстреливали позиции ВСУ вблизи Авдеевки, Зайцево, Гранитного, Лопаскино, Катериновки, Водяного, Верхнеторецкого.
  • К счастью, украинские военнослужащие не пострадали. На провокации врага бойцы Вооруженных сил Украины открывали огонь.
Автор: Олег Васьків