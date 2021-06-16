Так называемые "прокуроры" из оккупированной Луганщины утверждают, что имеют "неопровержимые" доказательства причастности Протасевича к "Азову" и убийствам мирных людей.

Кстати Протасевич и боевые действия на Донбассе: почему Лукашенко решил подло врать

Оккупанты поблагодарили самопровозглашенного президента Александра Лукашенко за возможность провести следственные действия с Протасевичем. Хотя на брифинге белорусских силовиков отметили, что проводить следственные действия могут страны, которые имеют подписанные международные договоры с Беларусью.

Протасевич и война на Донбассе: что известно

О том, что Протасевич якобы воевал на Донбассе и убивал людей, заявил Александр Лукашенко. Более того, политик публично назвал блогера "террористом".

Самопровозглашенный президент Беларуси, как и боевики, утверждал, что Протасевич входил в "Азов".

Однако на заявление Лукашенко отреагировал экс-комбат батальона Андрей Белецкий. Он отметил, что Протасевич был на Донбассе, но оружия в руки не брал, ведь работал журналистом.

Боевики во временно оккупированном Луганске заявили, что готовятся к судебному процессу над Романом Протасевичем.

Обратите внимание! В Беларуси 23 мая принудительно посадил самолет Ryanair в Минске. На борту находились оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Их сразу задержали спецслужбы.