Так звані "прокурори" з окупованої Луганщини стверджують, що мають "неспростовні" докази причетності Протасевича до "Азову" та вбивств мирних людей.

До речі Протасевич та бойові дії на Донбасі: чому Лукашенко вирішив підло брехати

Окупанти подякували самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку за можливість провести слідчі дії з Протасевичем. Хоча на брифінгу білоруських силовиків наголосили, що проводити слідчі дії можуть країни, які мають підписані міжнародні договори з Білоруссю.

Протасевич та війна на Донбасі: що відомо

Про те, що Протасевич начебто воював на Донбасі та вбивав людей, заявив Олександр Лукашенко. Ба більше, політик публічно назвав блогера "терористом".

Самопроголошений президент Білорусі, як і бойовики, стверджував, що Протасевич входив до "Азову".

Однак на заяву Лукашенка відреагував екскомбат батальйону Андрій Білецький. Він зазначив, що Протасевич був на Донбасі, але зброї до рук не брав, адже працював журналістом.

Бойовики у тимчасово окупованому Луганську заявили, що готуються до судового процесу над Романом Протасевичем.

Зверніть увагу! У Білорусі 23 травня примусово посадив літак Ryanair у Мінську. На борту перебували опозиційний журналіст Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Їх одразу затримали спецслужби.