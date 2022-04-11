Оккупанты на Донбассе заставляют детей идти в школу: планируют мешать освобождению территорий

Во временно оккупированной Волновахе Донецкой области оккупанты заставляют детей с 11 апреля идти в учебные заведения. Вероятно, такие действия оккупантов направлены на усложнение освобождения города Вооруженными Силами Украины.

Также, таким образом, россияне могут устраивать провокации с жертвами для дискредитации и обвинения украинской стороны. Об этом заявила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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По ее словам, в этом случае дети фактически станут заложниками и живым щитом для российских войск.

Страна-оккупант ставит под угрозу право на жизнь детей, гарантированное Конвенцией ООН о правах ребенка и Женевской конвенцией 1949 года о защите мирного населения во время войны,

– подчеркнула Денисова.

На фоне этих событий омбудсменка обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ, с просьбой учесть эти военные преступления и нарушения прав детей.

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