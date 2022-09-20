Ночью враг ударил по акватории Очакова

Российские оккупанты 19 и 20 сентября нанесли удар по акватории Очакова в Николаевской области. Также войска врага обстреливали другие населенные пункты Николаевщины.

О ситуации в Николаевской области рассказал Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации. По его словам, оккупанты дважды нанесли удары по аквазоне и прибрежной зоне Очакова.

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Оккупанты дважды ударили по акватории Очакова

Первый удар произошел в понедельник, 19 сентября, с 18.35. Второй раз враг ударил 20 сентября с 03:20. Сообщается, что пострадавших в результате обстрелов нет.

Также враг активно обстреливал Баштанский район Николаевской области. В течение 19 сентября с 09:20 до 17:00 обстрелы были за пределами сел Красная Долина и Широкое Общины.

Под вражеским огнем остается Березнеговатская община. И 19 сентября были обстрелы близлежащих территорий станции Березнеговатое и села Мураховка.

Взрывы звучали села Любомировка и в окрестностях сел Красный Яр и Лепетиха. Вечером 19 сентября было попадание в поле между селами Маломихайловка и Красный Яр, а также между Березнеговатым и село Татьяновка.

Ночью, 20 сентября, обстрелы снова подверглись Березнеговатому и его окрестностям. В результате обстрела повреждено учебное заведение – в здании вылетели окна. Также 19 сентября были взрывы в полях за пределами Баштанки.

Виталий Ким сообщил, что в результате обстрелов нет пострадавших.

Враг выпустил по Николаеву 9 ракет

Российские военные в ночь на 19 нанесли массовый ракетный удар по Николаеву, выпустив сразу 9 ракет. В результате обстрелов повреждены 40 частных домов. Также от обстрелов со стороны оккупантов пострадали 2 многоквартирных дома.

В оперативном командовании "Юг" информировали, что оккупанты ударили по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры Николаева шестью ракетами из комплекса С-300. Еще трижды враг ударил из реактивных снарядов РСЗО "Смерч.

После полуночи 19 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по Южноукраинской АЭС. К счастью, все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме, хотя взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов.

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