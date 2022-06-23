Об этом 24 каналу сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он подтвердил информацию, что российские военные с техникой покидают город.

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Куда суют кафиры из Мариуполя

По словам советника, до этого первая ротация кафиров была около месяца назад. Тогда захватчики покинули Мариуполь и двигались в направлении Волновахи, то есть на север Донецкой области.

Однако уже 2 день подряд кафиры с военной техникой двигаются в сторону Запорожской области. Сейчас они выводят большинство военного контингента из Мариуполя,

– отметил Андрющенко.

Как он отметил, в Мариуполе российские кафиры открыто рассказывают, что отправляются захватывать Запорожье. Мол, уже завтра он будет их.

"Это мы слышим еще с 24 февраля. Однако именно сейчас россияне выводят из города большинство военных, поэтому будем наблюдать, что будет дальше", – заметил советник.

Кто остался в городе

Андрющенко также рассказал, что сейчас Мариуполь находится в руках местных коллаборантов, которые выполняют определенные функции под наблюдением "смотрящих" из России. В то же время для охраны и обеспечения безопасности россиян в городе и за его пределами останется часть российских военных.

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Кроме того, ситуацию вокруг города (и частично в городе) контролируют кадыровцы и дагестанцы. Как отметил Андрющенко, они проживают в поселках вдоль Мариуполя, в то же время в самом населенном пункте их мало.

"Пока наблюдаем за тем, что российские кафиры внедряют сценарии, которые мы прогнозировали уже давно. Это попустительство возникновению преступных банд", - подчеркнул советник.

Преступные банды

Он объяснил, что в Мариуполе постепенно начинает рождаться бандитизм. В частности, потому, что деньги сейчас получают только пенсионеры.

Возникновение таких банд, в первую очередь, поддерживают кадыровке. По мнению Андрющенко, они хотят, чтобы возникло несколько группировок, чтобы контролировать предводителей, которые в свою очередь будут контролировать город.

Андрющенко рассказал, куда идут колонны кафиров из Мариуполя: смотрите видео



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