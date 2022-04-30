Оккупанты еще на нашей земле, но украинский флаг вернется повсюду, – Зеленский

Завершается 66-й день героического противостояния украинского народа русским захватчикам. Наши герои держат оборону и наносят врагу потери, и со временем мы вернем каждый клочок нашей родной земли.

Некоторые украинские города находятся в российской оккупации. Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам пообещал – над всеми нашими городами будет развеваться только желто-синий флаг.

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Возвращение украинского флага в оккупированные города

Глава государства подчеркнул, что впереди нас ждет еще очень много работы. Россияне не готовы посмотреть правде в глаза и признать полный провал развязанной против Украины войны. Каждый украинец должен направить все свои силы, чтобы помочь нашим отважным воинам ВСУ выгнать оккупантов с нашей земли.

Президент заверил: мы обязательно освободим Новую Каховку, Херсон, Мелитополь, Бердянск, Днепрорудное и другие оккупированные города и общины.

Украинское знамя вернется повсюду, где оно должно быть по праву. Вернется вместе с нормальной жизнью, которую Россия просто не способна обеспечить даже на своей собственной территории,

– пообещал Зеленский.

Также он добавил, что подписал указ о награждении наградами 133 бойцов Национальной гвардии. Из них 11 – посмертно.

Ситуация на оккупированных территориях: коротко

Оккупанты продолжают борьбу с государственными символами Украины. В Херсоне они сняли желто-синие флаги со здания Корабельного райсовета.

В Луганской области россияне начали мобилизовывать в свою армию подростков. Кроме того, в ОРДЛО для призывников отменили медосмотр, поэтому избежать призыва может помочь только взятка.

Россияне планируют остаться в Мелитополе надолго. С 1 мая они хотят ввести в обращение рубли, а потом даже планируют открытие своего банка и системы безналичного расчета.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к народу Украины