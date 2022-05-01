Оккупанты ежедневно все больше разрушают украинские города и села и убивают гражданских, – Денисова

С каждым днем войны, которую Россия начала против Украины, растет число погибших мирных жителей. Также рушатся города и села.

Обстрелы гражданской инфраструктуры продолжились и 30 апреля. А в результате обстрелов ранение получило немалое количество мирных жителей.

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Так, в Доброполье в результате применения оккупантами крылатых ракет фугасного проникающего действия попали в больницы еще 8 горожан. Трое из них – дети. Это девочки 5, 6 и 7 лет.

А в самом городе обломками повреждены частные дома, жилые корпуса местного профилактория, комбинат хлебобулочных изделий.

Всего же 30 апреля ранения в результате обстрелов россиянами получили 9 жителей Донбасса. Еще один ребенок был ранен в Дробышево.

Есть и погибший в результате таких обстрелов. В Новодружеске мужчина в ночь на 30 апреля получил ранения, несовместимые с жизнью.

Убийства мирного населения, обстрелы мирных городов и гражданских объектов армией страны-агрессора из оружия, строго запрещенного международным гуманитарным правом, являются военными преступлениями и преступлениями против человечности в соответствии со статьями 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда и грубым нарушением норм четырех Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним,

– напомнила уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова.

Она также привела и другие факты обстрела гражданской инфраструктуры российскими оккупантами 30 апреля. Среди них ракетный удар по взлетной полосе аэропорта в Одессе, из-за чего аэродром теперь непригоден к использованию. А Золотое-3 разрушено на 70% из-за российских обстрелов.

Достается от оккупантов и украинским пограничникам. В Черниговской области пограничники зафиксировали обстрел из России в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка". Враг произвел около 40 выстрелов из миномета 120-миллиметрового калибра. А на участке ответственности отделов пограничной службы "Горск" и "Добрянка" враг вел воздушную разведку пограничной инфраструктуры.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений России прав человека в Украине", – заявила Людмила Денисова.

Она также призвала международных партнеров Украины предоставить оружие для борьбы со страной-агрессором.