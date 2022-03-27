Оккупанты фотографировали и вылавливали активистов, – местный депутат о протестах в Херсоне

Херсон продолжает быть подконтролен российским захватчикам. Однако жители не перестают выходить на митинги против оккупации, хотя им часто грозит опасность.

Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, есть случаи, когда россияне фотографировали и насильственно вылавливали протестующих.

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Херсонский депутат: Нас не запугать

В Херсоне и Каховке анонсирована очередная акция протеста. Местный депутат отметил, что оккупанты вообще не ожидали такого огромного сопротивления, что херсонцы будут почти каждый день выходить на центральные площади своих городов и говорить решительно "нет" врагу.

Начали запугивать. Несколько дней не проходили акции протеста. Оккупанты начали фотографировать активистов и вылавливать по одному, держать по несколько дней,

– поделился деталями он.

В целом цель россиян, предположил Хлань, состоит в том, чтобы найти тех, кто организовывает митинги. Однако они не могут даже представить, что люди сами самоорганизовываются.

"Патриотическое движение людей настолько крепкое, что нам не нужно никаких организаторов. Достаточно просто соцсетей и люди выходят в огромном количестве. Не помню за всю независимость Украины, чтобы так люди самоорганизовывались и выходили на центральные площади", – отметил депутат.

Также Хлань отметил, что, несмотря на фотографирование и вылов активистов, люди все-таки будут выходить. "Чтобы сказать, что нас не запугать задержаниями и преследованиями", – добавил он.

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