Оккупанты горели, пылали, – морпехи рассказали, как уничтожают врагов с помощью Javelin

Переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin уже не раз доказал свою эффективность в бою. Несмотря на то, что он предназначен для оборонительных действий, украинские морпехи используют его и при наступлении.

Так, в Николаевском направлении расчеты противотанковых подразделений морской пехоты находятся в постоянном ожидании. Как только они получают разведывательную информацию о движении вражеской бронированной техники, сразу отправляются на охоту.

Читайте также У россиян в Украине есть только две опции, и одна им точно не понравится

Украинские морпехи уничтожают вражеские войска с помощью ПТРК

По словам морпехов, "нет ничего прекраснее горелого кацапня". И чтобы прекрасного становилось больше, воины используют переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin. Они добавляют, что оружие просто в использовании, однако ребята постоянно тренируются, чтобы становиться лучше.

Изучаем разную информацию, когда есть время, тренируемся сами и передаем опыт другим, кто недавно пришел в подразделение,

– рассказал морской пехотинец Денис.

Он добавил, что на днях их подразделение уничтожило танк и боевую машину пехоты врага. Он со смехом добавляет: "Оккупанты горели, пылали".

Как украинские морпехи уничтожают врагов: смотрите видео

Этот комплекс уже не раз доказал свою эффективность. Защитники рассказывают, что особенности его использования больше подходят для оборонительных действий, но морпехи готовы выполнить любые поставленные задачи.

"Враг на нашем направлении "зарился", потому что боятся. Но мы все равно будем искать щель, в которую попадем из этого комплекса или другого вооружения. Все у нас есть, а главное – желание победить ту сволочь", – добавил морской пехотинец Николай.

ВСУ уничтожили 65 россиян на Юге

Украинские военные нанесли меткие ракетно-артиллерийские удары по вражеским войскам и уничтожили:

65 российских оккупантов,

станцию радиоэлектронной борьбы,

бронированную и автомобильную технику оккупантов.

Николаев накрыли из РСЗО

В командовании сообщили, что враг продолжает атаковать реактивными системами залпового огня (РСЗО) по Николаеву. Россияне гатили по пригородной зоне и сельскохозяйственным угодьям. К счастью, обошлось без жертв.

Обстрелы Николаева: последние новости

В Николаевском направлении враг наносит серийные удары реактивными системами залпового огня. По последним данным, есть повреждения промышленной зоны Николаева.

В то же время российские оккупанты продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру. Таким образом, они пытаются психологически нажать на мирное население и посеять панику.

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, если россияне выйдут на административные границы Херсона, их следующей целью станет Николаев. Впрочем, для этого им необходимы дополнительные силы.

Интересно – США разработали беспилотник "Феникс" для Украины: обучение уже закончили: смотрите видео