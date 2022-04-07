Оккупанты готовят безумную провокацию в Херсоне, – военный эксперт

На Юге Украины ситуация остается напряженной. Оккупанты могут готовить масштабную провокацию.

Российские военные решили заменить Антоновский мост. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Виктор Ягун.

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"Они готовят безумную провокацию, в частности заминировали Антоновский мост", – подчеркнул Ягун.

По его словам, оккупанты, вероятно, выйдут из Херсона, возможно, даже со всей правобережной Украины, отойдут за Днепр. Однако российские военные планируют взорвать мост.

Оккупанты в ближайшее время покинут Херсон

В общем, у оккупантов на Юге сложная ситуация. Они взяли Херсон, однако это временно. Удержать его на условиях, которых они хотели, нет возможности.

Население полностью не подчиняется. Держать в тылу противящееся население и не иметь надежного тыла, очень сложно для военных формирований,

– заметил Ягун.

Он объяснил, вероятнее всего, в ближайшее время российские военные покинут город. Если они этого не сделают, то большое количество частей, не имеющих отношения к бою, окажутся в оперативном окружении.

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