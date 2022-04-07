Російські військові вирішили замінувати Антонівський міст. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Віктор Ягун.

Важливо На Херсонщині ЗСУ розбили артпідрозділ окупантів, який збирався бомбити мирних

"Вони готують шалену провокацію, зокрема замінували Антонівський міст", – наголосив Ягун.

За його словами, окупанти ймовірно вийдуть з Херсона, можливо, навіть зі всієї правобережної України, і відійдуть за Дніпро. Однак російські військові планують підірвати міст.

Окупанти найближчим часом покинуть Херсон

Загалом в окупантів на Півдні складна ситуація. Вони взяли Херсон, однак це лише тимчасово. Втримати його на умовах, яких вони хотіли, немає можливості.

Мешканці повністю не підкоряються. Тримати у тилу населення, яке противиться, і не мати надійного тилу, дуже складно для військових формувань,

– зауважив Ягун.

Він пояснив, що, найімовірніше, незабаром російські військові покинуть місто. Якщо вони цього не зроблять, то велика кількість частин, які не мають стосунку до бою, опиняться в оперативному оточенні.