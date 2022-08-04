Оккупанты в Херсоне обустраиваются на хлопковой фабрике и покупают надувные лодки, – разведка

В Херсонской области в предвкушении контрнаступления российские оккупанты начали искать, где можно было бы оборудовать бомбоубежище. Символично, что для этого захватчики избрали хлопковый комбинат.

Осматривая подземные помещения Херсонского хлопкового комбината оккупанты выяснить, можно ли оборудовать такое бомбоубежище, в которое кроме них можно поместить еще 40 единиц техники. Однако захватчики отвлеклись на другое.

Заметьте Стратегический замысел россиян не Восток, – Арестович о стягивании войск в Токмак и Мелитополь

оккупанты похитили запас продуктов

Осматривая подвалы фабрики, оккупанты выяснили, что в туннелях уже оборудованы укрытия, правда, для сотрудников предприятия. Однако захватчики решили сделать то, что для них наиболее присуще – ночью они сорвали замки с помещений и украли все запасы.

В то же время, в Чернобаевке захватчики уничтожают телекоммуникационные сети украинских провайдеров, которые отказались с ними сотрудничать.

Кроме того, оккупанты также запретили проведение платежных операций в гривнах и демонтируют терминалы и банкоматы, проводящие гривневые операции.

На Арабатской стрелке захватчики объявили о "национализации", то есть захвате парков отдыха и пансионатов. В то же время в поселке Антоновка оккупанты массово скупают и изымают все имеющиеся плавательные средства, в том числе надувные лодки и матрасы.

россия пытается избежать контрнаступления на Юге

В последние несколько дней оккупанты начали проводить активные штурмовые действия на Востоке нашего государства. Однако советник главы Офиса Президента Алексей Арестович объяснил, что такими действиями россияне пытаются заставить украинское командование перебросить резервы войск на Восток, в то же время оккупанты планируют наступления на Юге, но боятся контрнаступления.

Сейчас оккупанты стягивают технику и живую силу в Токмак, Мелитополь и Херсонщину. По словам Арестовича, основные события там должны развернуться на следующей неделе. Советник главы ОП подчеркнул, что у нашего командования достаточно сил и средств для того, чтобы противодействовать планам врага.

Интересно – воспоминания женщин, вынужденных покинуть Херсонщину из-за войны: смотрите видео