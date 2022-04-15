Оккупанты готовятся к тяжелым ночным боям за город: мариупольцев призвали не выходить из укрытий
Источник:Андрющенко Time
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко призвал жителей города Мариуполь не выходить из домов, ведь российские оккупанты планируют производить зачистку.
По словам Андрющенко, ночью 15 апреля оккупанты планируют применение тяжелого оружия, а именно танков, артиллерии и стрелкового оружия.
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Советник мэра Мариуполя отметил, что это касается участка Левобережного района – от парка "Радуга" до заводоуправления "Азовсталь".
Вчера оккупанты открыли проход и проезд, но сегодня ситуация изменилась. Будьте осторожны – не подвергайте себя и близких опасности,
– сообщил Петр Андрющенко.
"Не надевайте белые ленты в зоне уличных боев – снайперы разбираться издалека не будут. Не дайте использовать себя как приманку", – добавил Андрющенко.Обратите внимание! Согласно данным Александра Мотузяника, спикера Министерства обороны Украины, оккупанты постоянно привлекают дополнительные подразделения, чтобы штурмовать Мариуполь. Активные бои продолжаются в районе Мариупольского металлургического комбината Ильича.
Обратите внимание – в Мариуполе морпехи вырвались от врага и соединились с "Азовом"