Оккупанты готовятся к тяжелым ночным боям за город: мариупольцев призвали не выходить из укрытий

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко призвал жителей города Мариуполь не выходить из домов, ведь российские оккупанты планируют производить зачистку.

По словам Андрющенко, ночью 15 апреля оккупанты планируют применение тяжелого оружия, а именно танков, артиллерии и стрелкового оружия.

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Советник мэра Мариуполя отметил, что это касается участка Левобережного района – от парка "Радуга" до заводоуправления "Азовсталь".

Вчера оккупанты открыли проход и проезд, но сегодня ситуация изменилась. Будьте осторожны – не подвергайте себя и близких опасности,

– сообщил Петр Андрющенко.

"Не надевайте белые ленты в зоне уличных боев – снайперы разбираться издалека не будут. Не дайте использовать себя как приманку", – добавил Андрющенко.

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