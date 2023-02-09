Россия готовит свою промышленность к длительной войне, – ISW

В России готовят военную промышленность к длительной войне в Украине. Также в стране-агрессоре устанавливают дополнительные условия для уклонения от санкций.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны. Напомним, что ранее иностранные СМИ уже писали, что Владимир Путин все же готовит россиян к длительной войне.

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Россия готовит промышленность к длительной войне

Как стало известно, российские официальные лица продолжают предлагать меры по подготовке военной промышленности России к продолжительной войне в Украине, а также устанавливают дополнительные условия для уклонения от санкций.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 8 февраля заявил, что правительство России будет субсидировать инвестиционные проекты по модернизации предприятий, работающих в интересах российской армии, и будет выделять значительные средства на производство новой военной техники.

Кроме этого, правительство предоставит льготы российским предпринимателям, поддерживающим российских военных, в том числе продленные сроки оплаты арендованного федерального имущества.

Кремль, вероятно, намерен этими мерами усилить свои главные усилия по постепенной подготовке военной промышленности России к длительной войне в Украине, одновременно избегая более широкой экономической мобилизации, которая приведет к дальнейшим внутренним экономическим срывам и соответствующему недовольству,

– отметили аналитики.

Эксперты говорят, что, вероятно, Кремль создает систему субсидий и льгот, разработанную так, чтобы не было контроля и учета. Отсутствие надзора и учета, вероятно, позволит российским компаниям лучше избегать режимов международных санкций, нацеленных на военную промышленность России.

"Усилия Кремля подготовить российскую военную промышленность к длительной войне в Украине частично полагаются на способность российской военной промышленности иметь постоянный доступ к многочисленным безопасным цепям поставок ключевых иностранных компонентов, которые она иначе не может производить", – добавили в ISW.

Кремль давно готовится к затяжной войне в Украине

Напомним, что ранее аналитики американского Института по изучению войны также прогнозировали, что Кремль готовится к затяжной войне. Они отмечали, что захватчики хотят перехватить инициативу на поле боя. Мол, Кремль готовится осуществить решительное стратегическое действие в течение полугода, чтобы вернуть инициативу и покончить с успехами контрнаступательных действий Украины.