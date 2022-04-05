Оккупанты готовятся сдать Херсон, а в Николаеве их уже нет, – Арестович
Источник:инстаграм Алексея Арестовича
Алексей Арестович сообщил радостную новость – российские военные готовятся сдать Херсон. Поэтому вскоре в украинском городе не останется оккупантов.
В настоящее время захватчики стоят в обороне Херсона. Об этом советник руководителя Офиса Президента заявил в интервью, которое опубликовал на своей странице.
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Нашим войскам сложно наступать на Херсон, чтобы прогнать рашистов, из-за специфической местности.
Россияне уже подготовили Херсон к сдаче. Они всерьез рассматривают такой вариант, чтобы покинуть город. Однако это не значит, что Херсон освободят уже завтра,
– отметил Арестович.
В то же время в Николаевской области российских солдат уже вообще нет. Все бои проходят в Херсонской области.
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