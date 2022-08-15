Вместо подготовки к зиме, оккупанты в Северодонецке планируют сносить некоторые дома, – Гайдай

Уже через 2 недели заканчивается лето и начнется осень, а с ней придут и холода. Однако россиян это не интересует и в оккупированном Северодонецке они решили заняться сносом поврежденных домов, а не подготовкой к зиме.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Жизнь оставшихся в оккупации уже превратилась в катастрофу из-за непродолжительных летних дождей, поэтому трудно представить, что будет осенью и зимой.

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оккупанты готовятся сносить дома

Сергей Гайдай рассказал, что в июле оказавшиеся в оккупации жители Северодонецка дали россиянам свои персональные данные в обмен на восстановление домов, которое обещали захватчики.

Однако оккупанты не собираются восстанавливать город. Никто даже не пришел обследовать дома.

Во многих многоэтажках города пробиты крыша, выбиты окна, не говоря уже об отсутствии некоторых стен. А первые капризы погоды дают о себе знать – непродолжительный летний дождь превратил жизнь горожан в катастрофу. Трудно представить, что будет осенью, через 2 недели,

– подчеркнул Гайдай.

Зато оккупационные власти готовятся к сносу домов, которые после российского вторжения стали непригодными для жизни.

У захватчиков было время на определение 100 подлежащих сносу многоэтажек, а на вопрос ремонта домов жителей города или подготовки к зиме – нет. Причиной таких действий Гайдай называет стремление оккупантов показать российским властям "цветущий город", но восстанавливать никто ничего не будет.

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оккупанты не планируют восстанавливать захваченные города

оккупанты не собираются восстанавливать уничтоженные и захваченные города. россияне для оккупации городов используют тактику "выжженной земли" – разрушают города и тогда увлекают. Многие дома в таких городах как Попасная, Лисичанск, Северодонецк и т.п. просто непригодны к жизни.

Однако ни захватчиков, ни боевиков это не интересует. Также их не интересует вопрос подготовки городов к зиме – они планируют переселять людей из оккупированных населенных пунктов.

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