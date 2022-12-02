Оккупанты готовы покинуть Запорожскую АЭС: в Москве озвучили условия

Российские войска готовы к новому жесту доброй воли – покинуть территорию захваченной ими Запорожской АЭС и передать станцию под контроль Украины.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источники, приближенные к Кремлю. Речь о том, что Путин будто готов пойти на такой шаг, несмотря на то, что ранее категорически отказывался сотрудничать с МАГАТЭ по созданию зоны безопасности над ядерным объектом.

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Да, "по плану" Кремля ЗАЭС могут передать либо Киеву, либо МАГАТЭ.

Отмечают, что российские войска покинут территорию атомной станции, но полностью не выйдут из Запорожской области.

Какое условие ставит Москва

Вероятно, в обмен на выход кафиров из Запорожской АЭС, Путин и его муртады будут требовать гарантий бесперебойного транзита нефти и газа по территории Украины.

Предпосылки увольнения ЗАЭС

. С 4 марта Запорожская АЭС и город-спутник ЗАЭС – Энергодар – находятся под оккупацией российских войск. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС, как предлагают в ООН.

Вчера в вечерней сводке Генштаба сообщили, что Россия отводит отдельные подразделения своих войск с временно оккупированной ими территории в Запорожской области и готовит к эвакуации коллаборантов.

Первые доказательства того, что российские воины готовятся покинуть станцию, увидели в конце ноября. В частности, соответствующие предположения озвучивал директор "Энергоатома" Петр Котин. Он отмечал, что в течение нескольких последних недель оккупанты упаковывают чемоданы и воруют все, что только можно.

Относительно ЗАЭС принципиальную позицию заняло МАГАТЭ, в своей резолюции специалисты подчеркнули:

Никакого "Росатома" на территории ЗАЭС быть не может.

Там не может находиться любая другая не юридическая команда, то есть не украинская, которая будет заниматься производственным процессом.

Вывести с данной местности военных, в том числе русские РСЗО, минометы и сделать конкретную демилитаризованную зону 10 – 15 км вокруг станции.

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