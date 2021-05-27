Оккупанты говорят, что Протасевич убивал мирных людей на Донбассе и открыли против него дело

Боевики утверждают, что Роман Протасевич принимал участие в войне на Донбассе и убивал людей. Против него марионеточные прокуроры открыли уголовное производство.
Так называемое следствие утверждает, что Протасевич участвовал в батальоне "Азов", куда вступил в 2014 году. Его оккупанты называют заместителем командира связи.
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Боевики приписывают Протасевичу "ряд тяжких преступлений": якобы обстреливал населенные пункты, что привело к гибели мирных граждан и разрушению инфраструктуры.
Фотография фотографии Протасевича
К материалу по делу Протасевича так называемые "правоохранители" добавили якобы фотографию Романа Протасевича. Однако это не совсем фотография, а снимок телефона, на котором изображен парень, которого они называют Протасевичем.
На фото парень в военной амуниции и с автоматом. Он щурится от солнца и на него падает тень фуражки. Поэтому распознать в нем Протасевича трудно. К тому же изображение размыто.
Протасевич якобы на Донбассе / Фото с gplnr.su
Роман Протасевич и война на Донбассе: что известно
- Информацию о том, что Протасевич был на войне на Донбассе и убивал людей первым распространил Лукашенко.
- 26 мая он публично назвал Протасевича "террористом", который убивал людей в "братской Украине".
- По словам самопровозглашенного президента Беларуси, Протасевич входил в "Азов".
- На заявление Лукашенко сразу же ответил экс-комбат батальона Андрей Белецкий. Он отметил, что Протасевич был на Донбассе, но оружие в руки не брал.
- Протасевич, по его словам, только освещал события войны, будучи журналистом.