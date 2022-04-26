Оккупанты грабят архивный и культурный фонды музеев Мариуполя

Рашисты воруют не только блендеры, стиральные машины и одежду. В Мариуполе они врываются в музеи, грабят и отправляют на оценивание.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он заявил, что россияне хотят для начала увезти все в Донецк.

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"Потом, после оценки, "отправить наиболее ценные экспонаты на экспозицию в Россию". Россия – страна официального ограбления. Ярость. Просто ярость", – написал Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Российские убийцы продолжают бомбить "Азовсталь". Они 26 апреля нанесли 35 авиаударов. Под руинами оказались мирные люди, скрывавшиеся в укрытиях.

Помочь людям пытаются бойцы полка "Азов". Они извлекают их из-под руин и оказывают медицинскую помощь.

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