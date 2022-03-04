Оккупанты в Хересне не позволили Украине сделать "зеленый коридор" для гумконвоя

Российские оккупанты не позволили украинским властям организовать "зеленый коридор" для гумконвоя. Захватчики говорят, что якобы сами обеспечат эту помощь.

Украинские власти продолжат требовать от оккупантов создания "зеленого коридора". Наша сторона уже готовила гуманитарную помощь.

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Украинскими властями было сформировано 19 "фур" для обеспечения нужд Херсона и области наиболее необходимым. А теперь рашисты говорят, что сами обеспечат гуманитарную помощь,

– заявил глава ОГА Геннадий Лагута.

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