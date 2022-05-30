Оккупанты в Херсоне расклеили пропагандистские билборды: абсурдные фото
Российские коккупанты развешали по Херсону пророссийские билборды с чепухой, якобы город – "исконно был территорией России".
Это делают без участия херсонских коммунальных предприятий, ответственных за наружную рекламу. Об этом 24 канала рассказал активист из Херсона Владимир Молчанов.
Тем временем Россияне бегут и паникуют, - депутат Херсонской ОВ о мощном контрнаступлении ВСУ
По его словам, российские военные сами развешивают подобные билборды. За чьи деньги неизвестно, но городской бюджет к этому не причастен.
Интересно, что на некоторых из них можно увидеть надпись "Единая Россия" – российская провластная политическая партия.
Как добавил активист, рекламные щиты начали появляться в городе вчера, 29 мая. Официальной информации на этот счет еще нет, поскольку такая "инициатива" – дело рук оккупантов.
Пророссийские билборды в Херсоне / Скриншот 24 канала
Оккупанты в Херсоне расклеили пропагандистские билборды / Скриншот 24 канала
Россияне разместили пропагандистские билборды / Скриншот 24 канала
Что сейчас происходит в Херсоне и области
- В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что враг продолжает подтягивать резервы и обустраивать оборонные рубежи в Херсонской области. Недалеко от Херсона идет выгрузка техники. Тани даны по состоянию на ночь на 30 мая.
- По данным нашей разведки в течение нескольких дней, российские войска туда привезли уже 120 единиц техники. Это танки Т-62, а также боевые машины пехоты БМП-2.
- В центральных регионах Украины в конце дня 29 мая объявили воздушные тревоги. Впоследствии в Херсонской области раздалась серия взрывов.
- Есть и хорошие новости – украинские защитники сбили российский истребитель в районе Новой Каховки. Об этом заявил народный депутат Украины и член территориальной обороны Сергей Хлань. Он также отметил, что те кафиры, которые расположились в Новой Каховке в массовой панике.
- Вчера подтвердилась информация, что наши ВСУ пошли в контрнаступление в Бериславском направлении. И со стороны Николаевской области и в направлении Херсона наши защитники пошли в контрнаступления. Оккупанты вынуждены отступать на невыгодные для них позиции, они убегают из бетонных окопов, которые заготовили для долгого удержания позиций.