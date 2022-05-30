Оккупанты в Херсоне расклеили пропагандистские билборды: абсурдные фото

Российские коккупанты развешали по Херсону пророссийские билборды с чепухой, якобы город – "исконно был территорией России".

Это делают без участия херсонских коммунальных предприятий, ответственных за наружную рекламу. Об этом 24 канала рассказал активист из Херсона Владимир Молчанов.

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По его словам, российские военные сами развешивают подобные билборды. За чьи деньги неизвестно, но городской бюджет к этому не причастен.

Интересно, что на некоторых из них можно увидеть надпись "Единая Россия" – российская провластная политическая партия.

Как добавил активист, рекламные щиты начали появляться в городе вчера, 29 мая. Официальной информации на этот счет еще нет, поскольку такая "инициатива" – дело рук оккупантов.



Пророссийские билборды в Херсоне / Скриншот 24 канала



Оккупанты в Херсоне расклеили пропагандистские билборды / Скриншот 24 канала



Россияне разместили пропагандистские билборды / Скриншот 24 канала

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