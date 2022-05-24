Оккупанты в Херсоне заставили подростков уничтожать мемориал героев Небесной Сотни: угрожали оружием

Российские оккупанты заставили подростков уничтожить мемориал Небесной Сотни в Херсоне. Они угрожали ребятам, что похитят их, если те не порвут плакать с фотографиями героев.

Впоследствии российские захватчики использовали видео, как подростки уничтожают мемориал для своей пропаганды. Один из ребят, пострадавший от действий оккупантов, Владислав Бала рассказал обо всей ситуации во время экспертной встречи "Херсонщина в условиях оккупации. Управление, пропаганда, репрессии", организованного Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности совместно с партнерами.

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Судя по всему, Владу удалось выехать из Херсона, поэтому сейчас он спокойно может рассказать об этом инциденте.

Ребята просто проходили мимо мемориала

Подростки возвращались домой, когда увидели, что двое мужчин в черной одежде срывают плакаты героев Небесной Сотни. Один из друзей решил снять все на видео : хотел распространить его в проукраинских телеграмм-каналах.

Во время тайной съемки к ребятам подъехал черный бус, откуда вышли вооруженные мужчины . Они выстроили ребят к стенке, проверяли телефоны, задавали вопросы войны. Несколько ребят били по ногам и начали угрожать.

Нам дали выбор. Помню буквально. Один говорит: "Или мы вас упаковываем сейчас и вывозим так, что вас не найдут. Или вы идете и помогаете срывать плакаты. Все было в грубой форме. Они поставили на нас оружие", – рассказал Влад.

Ребята понимали, что ситуация у них слишком сложная, поэтому согласились сорвать. Хотя, конечно, не хотели этого делать. Один из оккупантов начал снимать все на видео и рассказывать, что "Херсон – это давно Россия", что ребята делают все по собственной воле и другой пропагандистский бред. Захватчики также вынудили одного из подростков срезать флаг Евросоюза, проговаривая "правильные" фразы.

В конце концов, ребят таки отпустили домой. Однако телефоны вернули не всем. У одного парня забрали, потому что увидели там проукраинские телеграмм-каналы.

Влад убежден, что это точно не редкий случай, когда оккупанты вот так все извращают.

Хочу донести эту информацию не только до херсонцев, но и до всех украинцев. Не хочется, чтобы люди думали, что в Херсоне много предателей. Люблю свой город. Люблю свою страну. Очень хочу домой, – подчеркнул парень.

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