Оккупанты хотели под покровом снега приблизиться к украинским позициям: безуспешно

Российские военные пытались под покровом снега приблизиться к позициям ВСУ. Однако это им не помогло. Украинские военные успешно уничтожили еще одну вражескую колонну.

Минометчики механизированной бригады Константина Острожского еще раз доказали, что ВСУ – непобедимая армия. Военные не только уничтожили планы врага, но и их самих.

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Оккупанты подумали, что снег будет преградой для украинских военных. Но ВСУ не теряют позиций при любых обстоятельствах.

Стоит только врагу приблизиться на дистанцию выстрела. Минометчики 30 отдельной механизированной бригады князя Константина Острожского красноречиво доказывают свою классность меткой стрельбой,

– говорится в сообщении.

Момент уничтожения вражеской техники зафиксировали на видео.

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