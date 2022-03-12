Мінометники механізованої бригади Костянтина Острозького ще раз довели, що ЗСУ – непереможна армія. Військові не лише знищили плани ворога, а і їх самих.
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Окупанти подумали, що сніг буде перепоною для українських військових. Але ЗСУ не втрачають позицій за будь-яких обставин.
Варто лише ворогу наблизитись на дистанцію пострілу. Мінометники 30 окремої механізованої бригади князя Костянтина Острозького красномовно доводять свою класність влучною стрільбою,
– мовиться в повідомленні.
Момент знищення ворожої техніки зафіксували на відео.
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