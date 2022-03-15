Оккупанты хотели прорваться на Полесском направлении: ВСУ отбили атаку
15 марта 2022 , 13:46Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Враг пытался атаковать позиции украинских военных на Полесском направлении вблизи Гуты-Межигорской и Лютижа. ВСУ успешно отбили оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Оккупантам не удалось прорвать оборону украинских военных.
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На Полесском направлении противник предпринял неудачную попытку прорыва обороны наших войск на направлении Гута-Межигорска, Лютеж, говорится в сообщении.
Кроме того, орки собирались захватить Макаров. Но и в этот раз они потерпели неудачу.
В Генштабе отмечают, что противник деморализован. Украинские военные дают достойный отпор российским оккупантам.
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