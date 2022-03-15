Оккупанты хотели прорваться на Полесском направлении: ВСУ отбили атаку

Враг пытался атаковать позиции украинских военных на Полесском направлении вблизи Гуты-Межигорской и Лютижа. ВСУ успешно отбили оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Оккупантам не удалось прорвать оборону украинских военных.

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На Полесском направлении противник предпринял неудачную попытку прорыва обороны наших войск на направлении Гута-Межигорска, Лютеж, говорится в сообщении.

Кроме того, орки собирались захватить Макаров. Но и в этот раз они потерпели неудачу.

В Генштабе отмечают, что противник деморализован. Украинские военные дают достойный отпор российским оккупантам.

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