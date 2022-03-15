Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України. Окупантам не вдалося прорвати оборону українських військових.
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На Поліському напрямку противник здійснив невдалу спробу прориву оборони наших військ на напрямку Гута-Межигірська, Лютіж, – йдеться в повідомленні.
Окрім цього, орки збиралися захопити Макарів. Але й цього разу вони зазнали невдачі.
У Генштабі зазначають, що противник деморалізований. Українські військові дають гідну відсіч російським окупантам.
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