Оккупанты хотят обострить бои возле Херсона, но ВСУ все контролируют
28 февраля 2022 , 06:40Читати новину українською
Украинцы отбивают наступление российских оккупантов уже 5-й день подряд. Те безжалостно бьют по мирным жителям, гибнут дети и взрослые.
Нардеп Федор Вениславский сообщил, что возле Херсона российские убийцы хотели обострить ситуацию. ВСУ уже отбивали атаку на город, но враг нагло лезет снова, сообщает 24 канал.
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Возле Херсона есть попытка обострить ситуацию, но ВСУ держат все под контролем,
– заверил Вениславский.
Атаки российских врагов приходится отражать по всем направлениям вдоль границы.
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