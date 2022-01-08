Оккупанты хотят создать агентурную сеть среди крымских татар, – Чубаров

Российская ФСБ пытается вербовать крымских татар. Для этого в спецслужбе государства-агрессора прибегают к запугиваниям и применяют пытки.

В Меджлисе убеждены, что такие действия – это последовательная стратегия оккупантов. Относительно этого накануне высказался его председатель Рефат Чубаров.

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Оккупанты пытаются вербовать крымских татар

Одним из первых публично решился рассказать об угрозах активист Нариман Аметов, которого арестовали на оккупированном полуострове. Он опубликовал видео, в котором рассказал, как оккупанты пытали его электрическим током.

После этого об угрозах заявил и Куртумер Чалгозов. 14 декабря к его дому в оккупированном Крыму пришли силовики. Мужчину увезли в неизвестном направлении. Чалгоз заявил, что его заставляли согласиться на сотрудничество с ФСБ. Иначе – от 15 до 20 лет в тюрьме за "пришитую" статью о развращении несовершеннолетних.

Увеличение количества пыток свидетельствует о том, что российские оккупанты рассматривают пытки как возможность создать агентурную сеть среди крымских татар,

– убежден Чубаров.

"Но своими мужественными действиями как Аметов, так и Чалгозов не оставили им никакой надежды на это", – подчеркнул глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Кремль чувствует безнаказанность, – правозащитник

Чалгозов рассказал, что его привязывали скотчем к стулу. Он согласился на условия ФСБ, но после этого публично заявил, что "стукачом не будет".

В двух упомянутых случаях оккупационные власти хотели связать производство с делом против Наримана Джеляла – первого заместителя председателя Меджлиса. Его задержали после того, как он вернулся в оккупированный Крым из Киева. В украинской столице он участвовал в саммите Крымской платформы. Мужчину цинично обвинили в диверсии.

Защитник Джеляла – Михаил Полозов – призывает к большей огласке таких историй, чтобы привлечь внимание международного сообщества. Адвокат обеспокоен тем, что цивилизованный мир не готов говорить о защите прав человека в Крыму. Он предостерег, что такие случаи будут повторяться, если Кремль будет чувствовать безнаказанность.