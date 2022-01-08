У Меджлісі переконані, що такі дії – це послідовна стратегія окупантів. Щодо цього напередодні висловився його голова Рефат Чубаров.

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Окупанти намагаються вербувати кримських татар

Одним із перших публічно наважився розповісти про погрози активіста Наріман Аметов, якого арештували на окупованому півострові. Він опублікував відео, в якому розповів, як окупанти катували його електричним струмом.

Після цього про погрози заявив й Куртумер Чалгозов. 14 грудня до його будинку в окупованому Криму прийшли силовики. Чоловіка відвезли у невідомому напрямку. Чалгоз заявив, що його змушували погодитися на співпрацю з ФСБ. Інакше – від 15 до 20 років у в'язниці за "пришиту" статтю про розбещення неповнолітніх.

Збільшення кількості катувань свідчить про те, що російські окупанти розглядають тортури як можливість створити агентурну мережу серед кримських татар,

– п ереконаний Чубаров.

"Але своїми мужніми діями як Аметов, так і Чалгозов, не залишили їм жодної надії на це", – наголосив очільник Меджлісу кримськотатарського народу.

Зверніть увагу! Чалгозов розповів, що його прив'язували скотчем до стільця. Він погодився на умови ФСБ, але після цього публічно заявив, що "стукачем не буде".

Кремль відчуває безкарність, – правозахисник

У двох згаданих випадках окупаційна влада хотіла пов'язати провадження зі справою проти Нарімана Джеляла – першого заступника голови Меджлісу. Його затримали після того, як він повернувся до окупованого Криму з Києва. В українській столиці він брав участь у саміті Кримської платформи. Чоловіка цинічно звинуватили у диверсії.

Захисник Джеляла – Михайло Полозов – закликає до більшого розголосу таких історій, аби привернути увагу міжнародної спільноти. Адвокат стурбований тим, що цивілізований світ не готовий говорити про захист прав людини у Криму. Він застеріг, що такі випадки повторюватимуться, якщо Кремль відчуватиме безкарність.