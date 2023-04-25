Так, "ноу-хао" оккупантов показали в сюжете российских пропагандистов.

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Новая "боевая машина" оккупантов

Как утверждается в сюжете, захватчики разработали "боевой вариант, способный доставлять серьезный по мощности снаряд", иными словами – роботизированная наземная платформа-камикадзе, которую в комментариях уже прозвали "игрушечным КВ-1" – и на самом деле довольно точно.

Этот робот-камикадзе представляет собой роботизированную платформу на гусеничном шасси – по словам оккупантов, он может перевозить 15 – 20 килограммов взрывчатых веществ и поражающих элементов, а также был полностью сделан на 3D-принтере.



"Ноу-хао" оккупантов / Скриншот с видео

Но если внимательно рассмотреть это очередное "ноу-хау", то на этом камикадзе можно заметить два буксировочных шакла. Откуда возникает вполне логичный вопрос: а зачем тратить время на печатание нефункционального элемента, у которого на практике будет чисто декоративная роль?



Буксировочные шаклы / Скриншот с видео

В комментариях к этому видео уже шутили об "игрушечных КВ-1". На самом деле все выглядит так, что оккупанты выдают за свое очередное "ноу-хау" обычный китайский игрушечный танчик, на который нацепили камеру и внутрь которого запихали взрывчатку.



Такой танк можно купить в интернете / Фото Defence Express

Также возникают серьезные сомнения еще и в заявленных 15 – 20 килограммах полезной нагрузки. Кажется, что если на этот танчик напихать столько взрывчатки, то он просто-напросто не сможет сдвинуться с места, если вообще выдержит такую нагрузку.

Потери врага колоссальные

Заметим, что враг несет колоссальные потери. Только за минувшие сутки количество "второй армии мира" уменьшилось на 690 захватчиков. А с начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже 187 770 российских оккупантов.

Только за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла:

9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов,

а также 3 удара по зенитно-ракетным комплексам.

Кроме того, наши защитники сбили 10 вражеских БПЛА разных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.