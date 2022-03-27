В Генштабе полагают, что таким образом захватчики стремятся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Важно За сутки украинские защитники уничтожили 5 крылатых ракет
Горячие точки Донецкого направления
Основные усилия враг сосредотачивается на захвате:
- Попасной. Враг пытался произвести штурмовые действия, но наоборот лишь понес потери. "Минометным огнем, из-за отсутствия взаимодействия, произвел обстрел собственных позиций", отметили в Генштабе.
- Рубежного. Там, при поддержке артиллерии, враг удерживает занимаемые в северной и северо-западной частях города.
- Выходе в районы населенных пунктов Угледар и Новотроицкое.
- Захвате города-героя Мариуполя. Штурм города продолжается – враг наносит авиационные и артиллерийские удары как по военным, так и гражданским объектам. Однако успеха во взятии контроля над городом – нет.
Напомним, что советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович назвал 3 задания российских оккупантов. Среди них, в частности, взятие Мариуполя и окружение украинских военных в зоне ООС. Кроме того, по словам Арестовича, оккупанты будут пытаться удержать южные регионы Украины.
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