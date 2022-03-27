У Генштабі вважають, що таким чином загарбники прагнуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Важливо За добу українські захисники знищили 5 крилатих ракет

Гарячі точки Донецького напрямку

Основні зусилля ворог зосереджує на захопленні:

Попасної . Ворог намагався провести штурмові дії, але навпаки лиш зазнав втрат. "Мінометним вогнем, через відсутність взаємодії, здійснив обстріл власних позицій", зазначили в Генштабі.

. Ворог намагався провести штурмові дії, але навпаки лиш зазнав втрат. "Мінометним вогнем, через відсутність взаємодії, здійснив обстріл власних позицій", зазначили в Генштабі. Рубіжного . Там за підтримки артилерії ворог утримує займані в північній та північно-західній частинах міста.

. Там за підтримки артилерії ворог утримує займані в північній та північно-західній частинах міста. Виході до районів населених пунктів Вугледар та Новотроїцьке .

та . Захопленні міста-героя Маріуполя. Штурм міста продовжується – ворог наносить авіаційні та артилерійські удари як по військових, так і по цивільних об'єктах. Проте успіху у взяття контролю над містом – немає.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович назвав 3 завдання російських окупантів. Серед них, зокрема, є взяття Маріуполя та оточення українських військових у зоні ООС. Крім того, за словами Арестовича, окупанти намагатимуться втримати південні регіони України.

Вас може зацікавити – Росія може скоро змінити стратегію щодо України: дивіться відео