Оккупанты хотят выйти к админгранице Херсонской области
19 апреля 2022 , 07:52Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупационные войска пытаются выйти к административной границе Херсонской области. Они наступают возле Александровки.
На этом враг сосредотачивает основные усилия на Южнобужском направлении.
Важно Оккупанты пошли в наступление вдоль всей линии столкновения на Донбассе
Чтобы улучшить свое положение, оккупанты пытаются наступать в районе населенного пункта Александровка.
Кроме того, россияне не перестают обстреливать гражданские объекты в Николаеве. В Запорожской области враг размещает подразделения своих войск в определенных районах.
Интересно – Подразделения россиян потеряли более 70%: перехват разговора оккупанта: