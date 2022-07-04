В Донецкой области оккупанты пытаются вытеснить ВСУ на рубеж Северск – Федоровка – Бахмут
Источник:Генштаб ВСУ
В Донецкой области российские оккупанты обстреливают позиции украинских защитников из всего имеющегося оружия и пытаются вытеснить их.
Об актуальной ситуации на фронте, в частности, на Донецком направлении 4 июля отчитались в утренней сводке Генштаба ВСУ.
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На Донецком направлении основные усилия группировок противника сосредоточены на постепенном вытеснении подразделений Сил обороны на рубеж Северск – Федоровка – Бахмут,
– говорится в сводке.
Также враг форсировал реку Северский Донец.
На Краматорском направлении после проведения артиллерийской подготовки враг форсировал реку Северский Донец, закрепляется в районах населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка.
На Бахмутском направлении противник активизировал обстрелы позиций наших войск по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Нанес массированные ракетные удары в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Спорное и в районе Углегорской ТЭС.
Российская армия безуспешно пытается наступать в районах населенных пунктов Васильевка, Берестово, Спорное, Клиново и Майорск.
По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в Донецкой области продолжаются очень тяжелые бои, но поскольку россияне не могут продвинуться, они продолжают обстреливать гражданское население из реактивных систем залпового огня и артиллерии.Важно! Наши воины продолжают держать оборону позиций в сложных условиях и удерживают под своим контролем 45% Донецкой области.
В то же время наши защитники отошли из Лисичанска. Командование приняло непростое решение для того, чтобы сохранить жизнь украинских воинов.
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