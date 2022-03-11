Оккупанты хотят взять под контроль Николаев и развить наступление в других направлениях

На Южнобузском направлении в течение 15 дня войны российские оккупанты пытались закрепиться на достигнутых рубежах. Также враг хотел установить контроль над Николаевом.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины. В то же время оккупанты пытались развить наступление в других направлениях.

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В частности, в Запорожье и Кривой Рог. Впрочем, украинские военные остановили русских захватчиков.

Стоит заметить, что оккупанты уже деморализованы и терпят значительные потери.

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