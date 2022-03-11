Про це мовиться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних Сил України. Водночас окупанти намагалися розвинути наступ в інших напрямках.

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Зокрема, на Запоріжжя та Кривий Ріг. Втім, українські військові зупинили російських загарбників.

Варто зауважити, що окупанти вже деморалізовані та зазнають значних втрат.

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