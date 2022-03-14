Оккупанты хотят взрывать боеприпасы напротив 1 энергоблока ЗАЭС, – Энергоатом
Источник:Энергоатом
Российские оккупанты используют ЗАЭС не только как военную базу. Появилась информация, что они хотят взрывать боеприпасы прямо возле энергоблока.
Похоже, что российские оккупанты представления не имеют о ядерной безопасности. Захвата ядерных объектов им мало – они додумались утилизировать боеприпасы возле энергоблока.
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Утилизация боеприпасов на ЗАЭС
По информации Энергоатома, в ближайшее время захватившие Запорожскую АЭС оккупанты собираются утилизировать боеприпасы на площадке станции около руин учебно-тренировочного центра ЗАЭС.
Вражеские солдаты не нашли для подрыва боеприпасов лучшего места, чем напротив энергоблока №1 ЗАЭС. Похоже, они не имеют представления о том, на каком объекте находятся и к чему могут привести их действия.
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