Оккупанты хотят захватить атомные станции Украины по 2 причинам, – Кривонос
Российские оккупанты намерены захватить атомные энергостанции в Украине. Генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос считает, что им это выгодно по 2 причинам.
Об этом он заявил в эфире 24 канала. Во-первых, враг хочет захватить АЭС, чтобы потом шантажировать Европу тем, что он может непосредственно осуществить радиоактивное загрязнение территории.
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"Условно говоря, сделать второй Чернобыль", – заявил Кривонос.
По словам генерала ВСУ, во-вторых, оккупанты понимают, что демонтаж или разрушение атомных станций приведет к тому, что Украина лишится способности быть независимой в энергетическом фронте.Обратите внимание! По состоянию на 2 марта, все атомные электростанции Украины работают стабильно. Они безопасно производят электроэнергию для нужд населения.
Кривонос сказал, почему оккупанты хотят захватить атомные станции: смотрите видео
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