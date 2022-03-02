Оккупанты хотят захватить атомные станции Украины по 2 причинам, – Кривонос

Российские оккупанты намерены захватить атомные энергостанции в Украине. Генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос считает, что им это выгодно по 2 причинам.

Об этом он заявил в эфире 24 канала. Во-первых, враг хочет захватить АЭС, чтобы потом шантажировать Европу тем, что он может непосредственно осуществить радиоактивное загрязнение территории.

К теме Все атомные электростанции Украины работают стабильно

"Условно говоря, сделать второй Чернобыль", – заявил Кривонос.

По словам генерала ВСУ, во-вторых, оккупанты понимают, что демонтаж или разрушение атомных станций приведет к тому, что Украина лишится способности быть независимой в энергетическом фронте.

По состоянию на 2 марта, все атомные электростанции Украины работают стабильно . Они безопасно производят электроэнергию для нужд населения.

Кривонос сказал, почему оккупанты хотят захватить атомные станции: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!