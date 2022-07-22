В разведке Британии назвали ближайшую цель наступления оккупантов на Донбассе

российские оккупанты продолжают масштабное наступление на Востоке. Враг хочет во что бы то ни стало выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

русские оккупанты продолжают попытки сдвинуть свои позиции на Востоке и удержать занятые рубежи на Юге. Благодаря точным ударам ВСУ по составам врага оккупанты начали бить по украинским городам ракетами, которые для этого не предназначены.

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Ситуация на фронте и планы врага: данные Минобороны Великобритании

Попытки российских оккупантов захватить Углегорскую АЭС проваливаются, ВСУ успешно держат оборону объекта и наносят врагу потери. Артиллерия врага сосредоточена вокруг Краматорска и Северска, которые россияне хотят захватить.

российские оккупанты продолжают вести обстрелы гражданской инфраструктуры и мирных городов, но уже делают это из оружия, которое для этого не предназначено. В частности, они стали применять С-300 и С-400, предназначенные для противовоздушной обороны.

Британцы сообщают, что у этих снарядов маленькая боеголовка, поэтому они не могут наносить масштабные разрушения для укрепленных конструкций, а экипажи С-300 и С-400 могут быть не обучены для нанесения эффективных ударов по гражданским целям.

Правда, цель ракетных ударов российских оккупантов – обычный террор, поэтому не удивительно, что для этого они используют все имеющиеся средства.

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