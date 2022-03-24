Оккупанты хотят завершить войну до 9 мая, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Российским воинам постоянно навязывают мнение, что войну в Украине следует завершить до 9 мая 2022 года. Только как они собираются это сделать – большая загадка.
У российских оккупантов ежедневно значительные потери среди личного состава и много разрушенной техники. Но каким-то образом они хотят закончить войну до 9 мая.
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По имеющейся информации, среди личного состава вооруженных сил российской федерации постоянно проводится пропагандистская работа, которая навязывает мнение, что войну необходимо завершить до 9 мая 2022 года,
– говорится в сообщении.
В Генштабе подчеркивают, что оккупанты сейчас серьезно деморализованы. К примеру, только в одной из бригад во временно оккупированном Крыму недавно похоронили около сотни российских военных.
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