Оккупанты хранят боеприпасы возле ЧАЭС: есть угрозы для 4 энергоблока

Об этом 27 марта предупредили в Генштабе ВСУ. По данным военных, Россия хранит в радиоактивной Припяти десятки тонн реактивных снарядов из Белоруссии.

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Угроза не только для Украины

В Генштабе объяснили, что из-за действий россияне существует серьезный риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после взрыва в 1986 году.

Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу большого количества радиоактивной пыли,

– объяснили в ВСУ.

Последствия будут крайне опасны – речь о заражении им не только Украины, но и других стран Европы. К сожалению, все угрозы и оговорки оккупационные войска игнорируют.

Как отметили в Генштабе, россияне продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции.