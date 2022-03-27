Оккупанты хранят боеприпасы возле ЧАЭС: есть угрозы для 4 энергоблока
Источник:фейсбук-страница Геншаба ВСУ
Россияне продолжают милитаризировать зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Это чревато крайне опасными последствиями.
Об этом 27 марта предупредили в Генштабе ВСУ. По данным военных, Россия хранит в радиоактивной Припяти десятки тонн реактивных снарядов из Белоруссии.
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Угроза не только для Украины
В Генштабе объяснили, что из-за действий россияне существует серьезный риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после взрыва в 1986 году.
Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу большого количества радиоактивной пыли,
– объяснили в ВСУ.
Последствия будут крайне опасны – речь о заражении им не только Украины, но и других стран Европы. К сожалению, все угрозы и оговорки оккупационные войска игнорируют.
Как отметили в Генштабе, россияне продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции.
В Чернобыльской зоне горит лес
В результате боевых действий в Чонобыльской зоне отчуждения вспыхнул 31 очаг возгорания. На 27 марта огонь охватил более 10 тысяч гектаров леса. Это приводит к повышенному уровню радиоактивного загрязнения воздуха. Из-за российской оккупации наши спасатели не могут погасить пламя, которое из-за ветреной и сухой погоды будет распространяться дальше.