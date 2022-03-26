Оккупанты, идите домой пока еще можете ходить, – Зеленский о Славутиче и протестах в городе

26 марта 2022 , 23:19
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Президент Владимир Зеленский прокомментировал оккупацию российскими войсками украинского города Славутич. Там большое количество людей вышли на мирные митинги против россиян.

"Свободный Славутич, который захватчикам не покорить"

О ситуации в Славутиче Зеленский высказался во время вечернего обращения к украинцам. Свою речь президент начал именно с этого города Киевской области.

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"Свободный народ свободной страны! Свободный Славутич, который захватчикам не покорить. Сегодня мы все были вместе с тобой, на твоих улицах, в твоем протесте", – сказал глава государства.

Зеленский заявил, что "все вместе сегодня говорили оккупантам одно – идите домой, пока можете ходить".

Глава государства отметил, что оккупанты встретили сопротивление мирных украинцев, которые не хотят видеть российских военных на родной земле.

Российские захватчики вошли в Славутич и встретили там такую ​​же реакцию, как и на юге нашего государства, как и на востоке нашей страны,
– сказал президент.

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Автор: Михайло Гема