Оккупанты, идите домой пока еще можете ходить, – Зеленский о Славутиче и протестах в городе

Президент Владимир Зеленский прокомментировал оккупацию российскими войсками украинского города Славутич. Там большое количество людей вышли на мирные митинги против россиян.

"Свободный Славутич, который захватчикам не покорить"

О ситуации в Славутиче Зеленский высказался во время вечернего обращения к украинцам. Свою речь президент начал именно с этого города Киевской области.

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"Свободный народ свободной страны! Свободный Славутич, который захватчикам не покорить. Сегодня мы все были вместе с тобой, на твоих улицах, в твоем протесте", – сказал глава государства.

Зеленский заявил, что "все вместе сегодня говорили оккупантам одно – идите домой, пока можете ходить".