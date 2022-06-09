Оккупанты имеют частичный успех в направлениях на Камышеваху и Роты

Украина продолжает сопротивляться российским агрессорам, одна ситуация на фронте остается напряженной. Оккупанты продолжают попытки штурма и местами имеют частичный успех.

В частности, речь идет о боевых действиях в направлениях населенных пунктов Камышеваха в Запорожье и Роты в Донецкой области. Об этом стало известно по оперативному возведению Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 9 июня.

Обратите внимание Россияне нанесли ракетный удар в Краматорском районе, – Генштаб

Актуальная ситуация на Востоке

На Славянском направлении россияне пытаются закрепиться на достигнутых рубежах и не производят активных боевых действий. Они пополняют запасы и перегруппируют подразделения, но вместе с тем производили артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения.

Оккупанты продолжают штурм Северодонецка силами мотострелковых подразделений и артиллерии. Боевые действия продолжаются, однако успеха у россиян нет.

Враг нанес ракетный удар в Краматорском районе, а также проводил там воздушную разведку с помощью БПЛА. Вражеские беспилотники летали и над Покровском.

Достижения ВСУ на фронте

Вблизи Нагорного захватчики разведывали, чтобы определить маршруты выдвижения и слабые места в обороне украинских войск. Однако это завершилось для них плохо – защитники Украины дали оккупантам решительный отпор и заставили их отойти.

В районе Долины, неподалеку от Славянска, артиллерийские подразделения Сил обороны нанесли огневое поражение по скоплению личного состава и вражеской техники. Детальнее о потерях россиян сообщат впоследствии.

Захватчики пытались штурмовать северо-западную окраину Тошковки в Луганской области, однако ВСУ успешно отбили эту атаку.

В тему ВСУ ударили по враждебным позициям под Славянском и отбили штурм возле Тошковки

Оперативное сведение о ситуации на фронте 9 июня от Генштаба ВСУ: смотрите видео



В Генштабе подчеркивают, что Силы обороны Украины стабильно продолжают наносить значительные потери российским агрессорам и держат оборону по всем направлениям. Кроме того, на определенных участках ВСУ ведут контрнаступательные действия.

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